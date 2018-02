Na época, foi preciso driblar a censura Antes do golpe chegar, o teatro brasileiro já havia dado sua guinada política. O surgimento do Teatro de Arena, em São Paulo, durante os anos 1950, vinha inaugurar um novo momento na cena do País: as preocupações sociais ganhavam espaço. A dramaturgia nacional também. É dessa época Eles Não Usam Black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1958): texto que tratava de problemas que o público conseguia identificar em sua realidade. As estreias de Chapetuba Futebol Clube, de Vianinha (1959), e de Revolução na América do Sul, de Augusto Boal (1960), também engrossavam essa corrente.