Na contramão do mau humor matinal

Enquanto os apresentadores dos primeiros telejornais do dia fazem cara de sério para informar o telespectador, a turma do Morning Show, novo programa da RedeTV! - com estreia marcada para hoje, às 8h30-, que mistura jornalismo, comportamento e humor, vai tentar manter o sorriso até quando a notícia não for das melhores.

"Nossa premissa não é fazer humor, mas ser bem-humorado", pontua Thiago Rocha, que vai dividir a bancada com os comediantes Micheli Machado e Patrick Maia, a atriz Renata Del Bianco e o também jornalista Zé Luis. O último da lista dava expediente com Rocha na atração homônima da rádio Jovem Pan, da qual ambos saíram. Não há ligação entre os dois programas, apesar da coincidência do nome e da proposta. Diferentemente do Pânico, que ganhou uma versão televisiva a partir do rádio, a produção da RedeTV! teve o pontapé inicial dado pela superintendente artística da emissora, Mônica Pimentel. Entretanto, ainda há atritos entre as duas empresas decorrentes da época em que o grupo liderado por Emílio Surita se mudou para a Band.

O quinteto comentará as notícias do dia e se dividirá em reportagens, em que misturarão comportamento e performances de stand-up comedy. "A partir dessas notícias, criamos um vídeo. Patrick, por exemplo, faz cenas sobre coisas curiosas, como homens que usam saias. Também podemos falar sobre esportes, ou sobre o boato de que o Bolsa-Família iria acabar. Mostramos um contraponto entre o entretenimento e o factual para dar uma visão diferente", explica Zé Luis. "Usaremos imagens do (departamento de) jornalismo. Não é um monte de palhaços falando. É algo leve e informativo. Se acontecer uma tragédia, vamos acionar o jornalistas (da emissora). Não vamos nos meter", avisa o diretor da atração, Roberto Ortega.

Por ser ao vivo de segunda a sexta, o público poderá conversar com os apresentadores pelas redes sociais, Skype e telefone. Por causa do histórico de outros programas da RedeTV!, como o extinto Manhã Maior, em que um telespectador disse impropérios ao entrar em rede nacional, a emissora desenvolveu sua defesa. "Temos um sistema de cadastro. Ligamos de novo, trocamos uma ideia para saber se o cara é louco. Quando ele liga para nós, aparece tudo na tela", revela Ortega. Quem estiver em casa terá ainda a chance de participar de jogos. "A pessoa pode ganhar um prêmio ou só um abraço", brinca Zé Luis.

Thiago Rocha será responsável pelas notícias sobre as celebridades. Egresso do Programa da Tarde (Record), ele garante não teme falar sobre a vida de seus ex-colegas, como Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro. "Preciso separar os amigos do lado profissional."

Segundo ele, não há previsão de mal-estar na bancada, como acredita que acontece em produções de TV com muitos apresentadores. "Aqui, está todo mundo remando junto. Muitos programas acabam porque as pessoas não se suportam, querem ver quem faz mais merchandising", analisa ele, que chegará à sede da RedeTV!, em Osasco, às 6 horas, para se preparar. "No rádio, eu podia chegar com cara de sono. Aqui a transmissão é em HD e 3D."