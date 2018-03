Na cabeça Criolo

A cerimônia do Video Music Brasil de 2011 teve em vista o resgate da relevância, laureando os rappers Criolo e Emicida como os nomes mais ressonantes da música brasileira atual. Trata-se de uma guinada considerável no histórico do prêmio, que nos últimos anos elegeu as bandas de pop rock NX Zero, Fresno e Restart ao posto de bandas mais relevantes do País.

Para que isso acontecesse, a diretoria da MTV teve de dar um basta na votação popular, deixando as categorias mais importantes do prêmio para jornalistas e entendedores do assunto. Só assim teria sido possível a vitória de Criolo, que levou para casa três estatuetas (de revelação, melhor música e melhor disco). O rapper fez a apresentação da noite ao cantar Não Existe Amor Em SP com vocais de Caetano Veloso. Quando subiu para receber o prêmio, Criolo foi sóbrio. "Amor sempre, preconceito nunca", disse ao agradecer família, parceiros de produção e o Grajaú (bairro onde reside) em tom seco, deixando claro, como tem feito em diversas entrevistas, que não será levado pelo vendaval da fama. Já Emicida foi mais espirituoso. Ao receber o cachorro dourado de artista do ano (levou também o de melhor clipe), subiu com sua trupe ao pódio e embarcou em uma vertiginosa rima/discurso sobre a importância de se manter verdadeiro às próprias raízes. Foi um belo salve ao hip hop da Pauliceia, que, com Criolo e Emicida na dianteira, é de fato responsável pelos compassos mais engajados do ano.

A escalação dos shows também reforçou os renovados critérios da emissora, pois a presença de Restart e NX Zero foi minguada por shows de Marcelo Camelo, Marcelo Jeneci e Garotas Suecas, sucessos de crítica com uma audiência bem mais específica do que a dos fenômenos do rock comercial brasileiro. Tulipa Ruiz, Nina Becker, Barbara Eugênia e Karina Buhr subiram ao palco para fazer homenagem a Marina Lima. Com presença da própria, as novas divas da cena nacional cantaram Pra Começar, música que também está no disco Literalmente Loucas, feito para lembrar a influência de Marina no pop nacional.

A moçada do Garotas Suecas tocou com Gaby Amarantos, a Beyoncé do Pará. Miranda Kassin fez sua famosa homenagem a Amy Winehouse cantando Rehab. A transmissão foi dividida em três estúdios e muitas vezes, como foi o caso do grupo de rap Start e Lurdez da Luz, os shows aconteciam simultaneamente em dois lugares. Com as tiradas de sempre - a melhor delas sendo uma imitação de Dinho Ouro Preto - Marcelo Adnet corria de um palco para o outro. Na noite do hip hop paulistano, justiça foi feita à MPB.