Na balada com o DJ João Durval

No bar mais tradicional e badalado de Londrina, o Valentino, um DJ chama a atenção pela consecutiva seleção das músicas mais dançantes da história, um dos pré-requisitos para eleger a balada como incrível. O enorme galpão que foi anexado à fachada de madeira do Valentino tem ficado pequeno nas madrugadas de sábado e domingo. O responsável pelo sucesso é João Durval, de 39 anos, cego desde os 12 em decorrência de uma doença chamada aracnoidite crônica, inflamação aguda da membrana aracnóide das meninges, que geralmente envolve a medula espinhal ou base do cérebro, ocasionando a paralisia. Há 27 anos, a estatística médica era a de que em cada mil casos de aracnoidite, apenas um atacava o nervo óptico. E esse foi o caso do DJ João Durval, que hoje se dedica unicamente à música. O paranaense foi o primeiro aluno deficiente visual da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Prestou Direito em 1989 por meio de um vestibular oral exclusivo. Pergunte aos estudantes daquela época quem não se lembra das ''''Festas do João''''. ''''Cheguei a tocar para 2 mil pessoas'''', relembra. A paixão pela música foi se intensificando. Hoje exibe mais de 1.100 CDs - parte deles gravados a partir de 400 vinis que já colecionava desde criança. Frisa que ''''são todos originais''''. A partir dessa vasta obra-prima, Durval prepara seus sets em casa com a ajuda do programa sonoro Virtual Vision 5.0 - além, é claro, da ajuda de sua mulher, Josiane Selcar, com quem é casado há 17 anos e tem três filhos. Sabe de cor a disposição dos CDs dentro do case. ''''Quer ver? Aquela música linda, Eu Te Amo, do Roberto Carlos, cantada pela Marisa Monte, está aqui ó... 1,2,3,4... Confere.'''' Na pista, quase que instantaneamente, brotam mil casais apaixonados. Para contatá-lo: (43) 8403-6554.