Na Alemanha, feira de brinquedos destaca jogo brasileiro Um jogo de tabuleiro criado por dois brasileiros será um dos lançamentos da Feira Internacional de Brinquedos de Nuremberg, na Alemanha. Maior feira de brinquedos e jogos do mundo, o evento acontecerá em fevereiro. O jogo Sultan foi criado pelos designers de jogos André Zatz e Sérgio Halaban e envolve cartas e blefe - cada jogador controla um dos filhos do Sultão e tenta obter a maior parte das riquezas do tesouro. O jogo será produzido pela empresa holandesa Phalanx Games e distribuído em seis línguas: inglês, alemão, holandês, francês e tcheco. A Phalanx espera vender pelo menos 15 mil unidades na Europa e nos Estados Unidos. ?Os europeus compram muito mais jogos que os brasileiros?, explica Zatz. Só na Alemanha, onde acontece a feira, os alemães gastam R$ 1 bilhão por ano em jogos de carta e tabuleiro. Aqui no Brasil, esse valor fica entre R$ 60 milhões e R$ 100 milhões. ?Há vários motivos pra isso. O primeiro, e mais simples, é que lá é muito mais frio, então as pessoas ficam mais tempo dentro de casa e precisam achar coisas para se divertir.? O jogo também foi lançado no Brasil pela Estrela, no fim de 2007, com o nome Riquezas do Sultão e pode ser encontrado em lojas de brinquedos. Zats e Halaban já lançaram outros jogos aqui no Brasil, como Floresta Encantada, e trabalharam na adaptação de War Império Romano, um dos jogos mais vendidos no Natal. As informações são do Jornal da Tarde.