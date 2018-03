NA ADEGA DE RICHARD WAGNER As comemorações do bicentenário do compositor alemão Richard Wagner começaram na última sexta-feira com uma exposição que tem como tema a adega do músico. A Biblioteca de Dresden, no Leste da Alemanha, inaugurou uma mostra sobre as preferências alcoólicas de Wagner, nascido em 22 de maio de 1813 em Leipzig. Estão em exibição 180 garrafas de vinho tinto e outras 155 de vinho branco e conhaques franceses que ficavam abrigadas em sua adega em Dresden, onde ele viveu parte da infância e entre 1843 e 1849. Na cidade, ainda, o compositor estreou obras como a ópera Tannhäuser e compôs Lohengrin. / EFE