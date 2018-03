Na 10ª edição, 'Prêt-à-Porter' mantém atuação naturalista Na moda, o prêt-à-porter (pronto para vestir) nasceu para fazer contraponto à alta-costura, libertando as marcas da ideia de que fazer roupas para o dia-a-dia era uma criação menor. Em 1998, o diretor Antunes Filho se apropriou do termo para lançar o projeto que faz oposição aos espetáculos excessivamente dramáticos, levando ao palco encenações naturalistas, onde o ator se mostra mais consciente de sua arte. De lá pra cá, o "Prêt-à-Porter", de Antunes, se consagrou. Em cartaz com a 10ª temporada, mostra que o simples pode ser igualmente emocionante.