MySpaceTV assina contrato mundial de distribuição de TV Uma empresa fundada pela filha de Rupert Murdoch ajudará o site de redes sociais MySpace, da News Corp., a distribuir programas produzidos para a Web em DVDs e canais de TV fora dos Estados Unidos, como parte do esforço da maior operadora mundial de redes sociais para encontrar público fora do computador. A iniciativa é um esforço para distribuir programas como "Quarterlife" ou "Roommates", da MySpaceTV, fora dos EUA, ou criar versões locais desses programas, disse Travis Katz, diretor executivo da divisão internacional da MySpace. A parceria com a ShineReveille, a divisão de distribuição do Shine Group, criado por Elisabeth Murdoch, é uma das jogadas mais ambiciosas da MySpace para ressaltar o papel da MySpace como plataforma de mídia, a fim de distingui-la do rival Facebook, que vem crescendo rapidamente. "A parceria com a ShineReveille nos permitir exportar conteúdo da MySpaceTV a redes locais de TV em todo o mundo, algo que nos era impossível no passado", disse Katz em entrevista por telefone. Na semana passada, o MySpace anunciou um acordo com três grandes gravadoras para criar um serviço online de música que seria visto como rival do iTunes, a popular loja de mídia digital da Apple . A nova parceria surge em um momento em que a maneira pela qual programas chegam aos canais de TV vem sendo seriamente repensada. Uma prolongada greve de roteiristas nos EUA forçou as grandes empresas de mídia a reconsiderar sua antiga tradição de financiar dispendiosos pilotos que terminam em sua maioria rejeitados. A NBC Universal, do grupo General Electric, chegou a anunciar que seu objetivo é evitar o desenvolvimento de pilotos. O acordo da MySpace também suscita questões sobre o potencial de programas desenvolvidos para a Web no que tange a veiculação em TV convencional. A empresa tentou exibir "Quarterlife" na NBC, mas o programa obteve índices medíocres de audiência quando foi lançado, em fevereiro. Ainda que 5,5 milhões de pessoas costumem acompanhar os episódios no MySpace, na NBC a série só atraiu 3,1 milhões de espectadores, o que o deixou em último lugar no horário entre os programas de TV aberta das redes norte-americanas.