Chen Guangbiao, fundador da Jiangsu Huangpu, megaempresa na área de reciclagem e processamento de lixo. Então, era ele. De novo, ele! Fortuna pessoal avaliada em US$ 850 milhões, Chen é figuraça. Tem mais humor e menos canastrice do que Donald Trump - ao menos não usa perucas horrendas, nem se fossiliza em sessões de bronzeamento. Não bastasse querer ser o maior filantropo da Ásia, quer ser o maior do mundo. Quando Bill Gates e Warren Buffet lideraram campanha para que os ultrarricos doem metade de suas fortunas à caridade, Chen dobrou a aposta: deveriam doar toda a fortuna, ato contínuo à própria morte. Tempos atrás, vendeu latinhas contendo "ar puro" nas ruas de Beijing, para denunciar a degradação ambiental. Em outra oportunidade, cantou e sapateou no capô de carros japoneses, que viria doar, em protesto contra as manifestações antinipônicas na China. Quer mais? Paga o transplante de pele, em Nova York, de duas chinesas vítimas de rituais de autoimolação (fogo ateado ao corpo), que teriam a ver com a seita Falun Gong. O magnata de 45 anos não sossega.

Fiquei ligada no desembarque de Chen em Nova York, com a proposta ao Times. Imaginei-o entrando, baixinho e garboso, no belíssimo edifício do arquiteto Renzo Piano (detentor do Pritzker Prize de 1998), na Oitava Avenida. Escalando o topo do mundo em direção à sala de Arthur O. Sulzberger, Jr, Publisher, como consta da plaquinha. "Vamos conversar, Arthur", diria um Chen sorridente. Mas, não rolou.

A imprensa zarpou para o conference hall do hotel Marriott, a fim de colher detalhes do desencontro, já que a assessoria de Sulzberger divulgou que a reunião não só não aconteceu, como jamais fora agendada. O rei do desmanche precisou se reciclar em público. Posicionou-se no centro do palco, no salão do hotel, para cantar My Chinese Dream, letra e música de sua autoria. O oceano é vasto e puro, a luz do sol se espalha, abracemos a caridade, unidos no coração... Microfone em punho, como um cantor de karaokê, assim abriu a coletiva. Disse que seu contato, um acionista do Times, chateou-se quando ele, Chen, divulgou o plano de compra, ainda na China - algo que inclui investidores de Hong Kong. E daí cancelou sua aproximação com a cúpula.

Compreensível a cautela de Sulzberger, mas, confesso, senti pena do chinês, já todo emporcalhado pelo escárnio dos internautas, naquele palquinho do Marriott. Ele não desiste de comprar o grupo, ou parte dele, prometendo recuperar a imagem da marca na China. Explico: em 2012, dois websites do Times para o país, em inglês e chinês, foram bloqueados após o jornal americano, no impresso, veicular reportagem sobre poderes da família do então premiê, Wen Jiabao.

Pois Chen quer superar a crise e espalhar o Times em todas as bancas do seu país. E. enquanto não é recebido em audiência na Oitava Avenida, disputa o projeto de demolição da ponte San Francisco - Oakland Bay, na Califórnia, danificada num tremor de terra, em 1989.

A estripulia do chinês fez as ações da New York Times Company subirem e descerem aos trancos de 4%, nos primeiros dias do ano. Não faltou comentarista dizendo que Chen não passa de um embuste. De novo: entende-se que a família controladora queira preservar o business. No último ano, houve valorização das ações em bolsa, a circulação do jornal cresceu, a operação na internet se consolida, mas o mercado publicitário americano decepciona. Também se entende que haja rigor na escolha de futuros investidores ou mesmo compradores - já foi um tititi a transferência de 8,1% das ações da companhia iniciada por Adolph Ochs, em 1896, para o magnata mexicano Carlos Slim, em 2010. No mais, vida longa ao Times. E a toda imprensa comprometida com a democracia e a liberdade.

Ainda que bizarro, o Caso Chen convida a refletir sobre a presença chinesa no capitalismo do século 21. Desconhecemos essa "coisa". Se me pauto por um estudo consistente do sociólogo francês Guy Olivier Fauré - China: Novos Valores Numa Sociedade em Mutação - deparo com uma vastidão com 5 mil anos de história e cultura-matrix. Uma sociedade que durante longo tempo não se relacionou com os de fora, mas que viria a conhecer, por dentro, as piores agruras - fome, violência, repressão, controlismo, corrupção. E um povo, enfim, movido por três sistemas de pensamento - o confucionismo, o taoismo, o budismo.

O estudioso francês adverte: não se enganem, a macdonaldização da China é só uma superficialidade. Dá exemplos. A análise conjuntural, tão importante ao mundo dos negócios, no caso chinês parte do global para o específico: primeiro o país, depois a cidade, a rua, a vizinhança, a família, o indivíduo. Além disso, se o aparato analítico ocidental busca a objetividade, a neutralidade como garantia de bom diagnóstico, o modelo chinês se apoia num sistema normativo, no qual ou se é bom ou ruim. Ou se é certo ou errado. Ou se é yin ou yang. Diz-se que o empresário chinês não tem o menor receio em ceder a galinha para depois recolher os ovos, se este é o objetivo. E o que dizer da arte de negociar por metáforas, provérbios, ditados tradicionais? Pode não dar em nada a ambição de Chen, mas não deixa de ser intrigante o que ele tem dito: persistirá, "até que o publisher veja que estou agindo com sinceridade e boa fé".

*

Aqui o contexto é outro, pois envolve japoneses e americanos, mas também contorna o choque de mentalidades a partir de uma transação comercial. Segue um poema curto do uruguaio Mario Benedetti (1920-2009), chamado Rencor Mi Viejo Rencor. E peço licença para mantê-lo no original:

Cuando los japoneses

adquirieron el rockfeller center

ellos que tienen geishas y la sony

y samurais y teatro no

y kamikazes y kurosawa

y matsuo basho y panasonic

y aprenden flamenco por

computadora

y pueden cantar tangos sin

entender palabra,

cuando los japoneses adquirieron

el rockfeller center

supe que por fin havia empezado

la sutilísima, la dulce

venganza de hiroshima