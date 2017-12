Mutantes se preparam para agitar o Citibank Hall

Em janeiro deste ano eles presentearam a capital paulista no aniversário da cidade com o primeiro show do grupo no Brasil, após o estrondoso ressurgimento com o DVD e CD duplo gravado no Barbican Theater, em Londres. Saiu Rita Lee, entrou Zélia Duncan. De resto, a mesma irreverência que os impulsionaram ao sucesso nos anos 70. Agora, os Mutantes retornam a São Paulo para shows nesta sexta-feira, dia 8, e sábado, com os fundadores originais, os irmãos Arnaldo Baptista (teclado) e Sérgio Dias (guitarra), além do baterista Dinho Leme. Escudados por um recente prêmio Tim como melhor grupo de pop/rock, os Mutantes prometem mandar muitos clássicos para o público paulistano. Portanto, não faltarão no set list canções como Top Top, Panis et Circenses, Ando meio Desligado, Balada do Louco, A minha Menina, Bat Macumba, Virgínia, entre tantas outras. Irreverência Considerados ícones do tropicalismo, Os Mutantes incendiaram o cenário musical com sua salada de ritmos - rock, samba, música caipira e nordestina - revelada nos discos gravados entre 1968 e 1972, como Technicolor, um dos clássicos da banda. Já nos anos 90, quase duas décadas depois de já não circularem mais como Mutantes, a banda ganhou repercussão internacional com as declarações elogiosas de David Byrne, Kurt Cobain, Beck, entre outros. Em 2006, eles enfim retomaram carreira. Cercados por uma ansiedade de público e crítica, Os Mutantes voltaram praticamente iguais aos dourados anos que os levaram ao sucesso. Sem a paulista Rita Lee, que declinou do convite e chegou a criticar publicamente a retomada, a banda trouxe a carioca Zélia Duncan para ocupar o posto, e mandou bem. Com personalidade própria e sem imitações, Zélia se demarcou como a nova oficial mutante, sem qualquer insegurança com relação às inevitáveis comparações com Rita. Hoje e amanhã, após turnê por algumas cidades do Brasil, Os Mutantes chegam ao Citibank Hall, na capital paulista, carregados de hits e com o tom psicodélico musical dos anos 70. Com relação ao futuro, fica a dúvida, porém, se a banda terá fôlego para novas criações ou se ficarão mesmo apenas com esse disco de memórias. Mas, por enquanto, resta curtir esta boa nostalgia. Os Mutantes . Citibank Hall - Al. dos Jamaris, 213. Hoje e amanhã, às 22h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 120. Informações: (11) 6846-6040