Musique abre votação popular Começa hoje e vai até o dia 25 o voto popular para a escolha do quinto finalista do Prêmio Musique, realizado pelo Grupo Estado. Os interessados em votar nos candidatos a "parceiros" de Cazuza devem escolher um dos concorrentes no site estadão.com.br/musique, onde é possível ouvir todas as músicas inscritas. A quinta edição do Musique trouxe uma letra inédita de Cazuza, liberada por seu pai, João Araújo, para ser musicada pelos leitores do Estado. Os jurados já escolheram quatro finalistas. O quinto sairá do voto popular. Os cinco nomes serão avaliados por Frejat, Nelson Motta, Lucinha e João Araújo e Zuza Homem de Mello, que escolherão o vencedor.