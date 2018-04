Músicos do Buena Vista Social Club tocam em SP

As oito horas de voo, mais uma conexão no Panamá, não desanimam os veteranos senhores do grupo. Sentados no sofá para um papo antes do café estão la baqueta de oro de Buena Vista Amadito Valdes, el rey de laúde Barbarito Torres e Tereza Garcia Caturla, a Tete. Os dois primeiros participaram do documentário do cineasta alemão Win Wenders, "Buena Vista Social Club", de 1999. "Eu estava em Havana gravando com o Ibrahim Ferrer, mas o Win Wenders não foi me procurar para o filme", reclama Tete.

O filme abriu as fronteiras de Cuba para o mundo. "Inclusive, Cuba foi descoberta para o turismo depois do filme", aponta Amadito. É a sexta vez que o baterista e percussionista vem ao País. Já Barbarito chega pela primeira vez ao País. "Nunca tinham me convidado antes", diverte-se. Mesmo assim, o violonista revela estar realizando um sonho. "Gosto muito do samba e conheço músicos como o Hamilton de Holanda, com quem troco músicas há muito tempo."

O espetáculo no palco do Grazie a Dio! será mais uma oportunidade de ver os sobreviventes do lendário projeto. Muitos deles, como Manuel ?Puntillita? Licea, Compay Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer e Pío Leyva já se foram. O que não tira o fôlego de quem ainda está na estrada: "A vida segue. As novas gerações estão tocando a música tradicional", fala Barbarito. O grupo tocará diferentes ritmos cubanos e pelo menos três temas que fizeram o Buena Vista ser reconhecido no mundo inteiro. "Um deles vai ser Dos Gardenias", adianta Amadito. As informações são do Jornal da Tarde.