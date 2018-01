Músicos de SP conquistam R$ 380 mil para CDs e DVDs

A lista dos selecionados é rica tanto pela qualidade musical como pela variedade de estilos: Guilherme Ribeiro terá a oportunidade de levar ao público o jazz de seu acordeom; a cantora Dani Gurgel gravará um DVD com músicas dos seus três discos e novas composições; e Carlos Valverde, junto com outros oito integrantes do Grupo de Pífanos Flautins Matuá, pretende mostrar as raízes da cultura popular brasileira.

"Foi a primeira vez que me inscrevi em algo do gênero e será o primeiro disco solo", conta Guilherme Ribeiro, pianista e compositor que se apaixonou pelo acordeom quando estudava música na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mas ouvia forró nas gafieiras que rolavam na cidade do interior paulista. "E comecei a tocar no acordeom o que eu já tocava no piano: jazz e música instrumental brasileira."

Com os R$ 25 mil para gravar seu primeiro disco, ele espera levar para o estúdio o seu trio e estuda participações especiais. "Mas estou ainda na fase de fazer arranjos, selecionar músicas. Tenho 80% das músicas feitas. E outra parte eu quero terminar. Em maio devo entrar em estúdio." Entre as músicas que irá aproveitar para o CD estão "Virgínia", que Ribeiro fez em homenagem à avó, e "Prenda". A primeira pode ser ouvida no site Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=Bcj0HuAD0vI) e, a segunda, no Myspace (http://www.myspace.com/guilherme.ribeiro).

Apesar de pesquisar muito a música regional, na qual o acordeom viaja pelo forró, xaxado, baião, ele buscou no acordeonista francês Richard Galleano sua principal influência. "O rótulo na música está diluído. Tem a roupagem do jazz, por causa do arranjo, da improvisação, da maneira livre de tocar. Mas minha música não é estritamente jazzística ou brasileira."

Pífanos

Carlos Valverde comanda o Grupo de Pífanos Flautins Matuá desde 2002 (www.flautinsmatua.com.br). Tudo começou em encontros informais pelas praças internas também do campus da Unicamp. Era ele mesmo que fabricava os pífanos - instrumento de sopro. "Estudávamos juntos este instrumento e começamos a nos encontrar semanalmente para tocar, daí surgiu o movimento."

No início era apenas um grupo de pífanos. Mas com o passar do tempo, se fortaleceram com outros percussionistas e se transformaram em um núcleo artístico que trabalha com diversas influências de manifestações populares brasileiras. Em 2005 e 2006, além de inúmeras apresentações, realizaram as Expedições Matuá I e II para Sergipe, inspiradas na Expedição Turista Aprendiz, de Mário de Andrade, onde realizaram apresentações com mestres e brincantes nordestinos.

Apesar da longa experiência, o grupo nunca conseguiu gravar um CD. "Temos algumas faixas gravadas em estúdio caseiro, mas CD de verdade será o primeiríssimo", diz Valverde. "É muito bom saber que poderemos registrar nosso trabalho da forma que gostaríamos", complementa.

Para o repertório desse primeiro trabalho, previsto para ser lançado em setembro, separaram apenas composições inéditas. Segundo Valverde, as músicas fazem parte de um espetáculo que eles já apresentam chamado "Fuá na cidade", com direção de Esio Magalhães. "Teremos também a ilustre participação dos mestres da Família Biano da banda de pífanos de Caruaru e da Fanfarra Francesa Larrache Fanfarre, com quem mantemos um projeto de intercâmbio cultural."

O prêmio já está rendendo bons frutos. Ainda neste primeiro semestre o grupo Matuá já tem várias apresentações agendadas pelo Estado de São Paulo. "Isso devido ao prêmio que recebemos", conta. Na agenda estão as cidades de Itatiba, Paulínia, São Carlos, Ubatuba, Atibaia e Caraguatatuba. Em julho os músicos seguem para a França pelo projeto de intercâmbio cultural SamaroBrasil, em parceira com o grupo Francês Larrache Fanfarre. O trabalho de Valverde pode ser conferido no site www.flautinsmatua.com.br.

''Agora''

A cantora, compositora e saxofonista Dani Gurgel está em fase de pré-produção do DVD "Agora", mesmo nome de seu último disco, lançado no ano passado. O vídeo, que conta com R$ 40 mil do Proac, será gravado até o fim do primeiro semestre e deverá trazer tanto as músicas dos seus três primeiros discos como novas músicas.

"Estamos compondo coisas novas e seguindo sempre o que eu mais faço: buscar novos parceiros e divulgar ao máximo a música de gente nova. Apesar de eu ser compositora, do meu lado interprete, é bom divulgar o que é de novo e bonito", conta ela, filha pianista Débora Gurgel, que traz em sua música muita influência da música brasileira e do jazz.

"A influência de cantoras instrumentistas é marcante em sua voz, da fineza de Esperanza Spalding à doce brasilidade de Mônica Salmaso", busca definir a sua biografia no site www.danigurgel.com.br. Mas em seus três discos, é possível notar que ela já tem seu próprio estilo.

