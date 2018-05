Músicos de Heliópolis na sala São Paulo

óperas, sob regência do maestro Edílson Venturelli. A princípio, o maestro Isaac Karabtchevsky, diretor artístico do grupo, comandaria o espetáculo, mas ele precisou se submeter de emergência a uma pequena cirurgia.

O programa será iniciado com a abertura de A Flauta Mágica, de Mozart. Na sequência, Carl Maria von Weber, com O Franco Atirador; e a Abertura Leonora nº 3, de Beethoven. De Verdi, eles tocam a sinfonia de A Força do Destino e, do brasileiro Antonio Carlos Gomes, a abertura de O Guarani. Para encerrar o programa, dois grandes momentos da produção do alemão Richard Wagner: o Prelúdio e a Morte de Isolda, de Tristão e Isolda, e a abertura de Tannhäuser.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos pelos

telefones (11) 4003-1212 ou 3223-3966. Este é o terceiro concerto da temporada da Sinfônica de Heliópolis, que já apresentou, sob regência de Karabtchevsky, a monumental Sinfonia nº 2 de Gustav Mahler e Sonhos de Uma Noite de Verão, de Mendelssohn.