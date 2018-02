Músicos cubanos vão oficializar pedido de asilo ao Brasil Os três músicos cubanos que desapareceram na semana passada, após apresentações em Pernambuco, pedirão asilo político ao governo brasileiro, nesta segunda-feira, tendo recebido um salvo-conduto para permanecer no país mesmo com o visto vencido, informou a Polícia Federal. Os músicos Miguel Angel Costafreda, Juan Alcides Díaz e Arodis Verdecia Pompa, integrantes do grupo Los Galanes, devem ir acompanhados do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, à delegacia da Polícia Federal em Recife, na tarde desta segunda, para oficializar o pedido de asilo, disse à Reuters por telefone um assessor da PF. Segundo o assessor, o secretário apresentará um salvo-conduto do Ministério da Justiça que possibilita a permanência do trio no Brasil durante o processo de avaliação do pedido de asilo, já que seus vistos para permanência no Brasil estão vencidos desde sexta-feira. "Os vistos estando vencidos, o papel da Polícia Federal seria notificar e dar um período de oito dias para eles deixarem o país. Mas eles estariam com um salvo-conduto que garante a permanência", disse o assessor da PF em Recife. Os músicos, que na semana passada deixaram a pousada onde estavam hospedados em Pernambuco, onde se apresentaram a convite de uma entidade do governo cubano, não embarcaram no vôo de volta à ilha com o restante da banda. Eles chegaram ao Brasil no início deste mês, e fizeram apresentações em cidades como Recife e Olinda. O governo brasileiro concedeu em setembro refúgio a dois atletas cubanos que abandonaram a delegação do país durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. O refúgio concedido ao jogador de handebol Rafael D'Acosta Capote e ao ciclista Michel Fernández García aconteceu após o polêmico caso dos boxeadores Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, que voltaram para Cuba após uma tentativa de deserção durante os Jogos. Eles disseram ter se arrependido. (Por Pedro Fonseca e Guido Nejamkis)