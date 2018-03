Músico transforma ponte de NY em instrumento

O organista americano Joseph Bertolozzi está usando sons produzidos em uma ponte sobre o rio Hudson, em Nova York, para preparar um show. Ele disse que teve a idéia depois que viu a sua mulher tamborilando sobre um poster com uma foto da torre Eiffel, em Paris. O show, com outros 20 músicos, deverá comemorar, em 2009, os 400 anos da viagem do desbravador do rio, Henry Hudson. Bertolozzi vem experimentando com vários materiais, de martelos a bastões de madeira e borracha, em seu trabalho de percussão na ponte. Os sons estão sendo gravados e inseridos em um computador, onde ele compõe uma trilha sonora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.