Músico e artista performático Peri Pane lança álbum

Agora, ele estreia seu primeiro show solo como músico, com participação de Alzira E (mais conhecida no passado como Alzira Espíndola). O espetáculo apresenta o disco recém-lançado "Canções Velhas para Embrulhar Peixes", produção independente. O show será às 20h30 no Sesc Pinheiros. Inspiradas no trabalho do coletivo Dulcinéia Catadora, a capas do discos são exclusivas e numeradas, feitas uma a uma pelo artista plástico Rafael Gentile (com a técnica do estêncil sobre papelão reutilizado, explica o release).

"Canções Velhas para Embrulhar Peixes" é um disco que, como na performance Homem Refluxo, se cobre de um passado recente e muito pouco lembrado da MPB, no caso a Vanguarda Paulistana. Há ecos de Itamar Assumpção em canções como a jazzy "Pulo" e o blues "Prana"; da Banda Performática em canções como "Note"; das brincadeiras lupicinianas de Arrigo Barnabé, como em "Sambinha".

Samba e tango emolduram "A Morte dos Ácaros", e Peri Pane se diverte brincando em canções como "Dom Quixote" (naturalmente, um xote), além de citar referências líricas aqui e ali, como na canção-título, cujo verso "futuros escafandristas" remete à letra de "Futuros Amantes", de Chico Buarque.

Não é, contudo, um disco "cabeça", cheio de construções polissemânticas e jogos semióticos. O compositor demonstra tanto gosto pelos jogos de palavras quanto pelo pop. "Ando pelo lado ímpar/procurando par." Ou pelas brincadeiras de metalinguagem, como na minimalista "Note" (que é tanto "preste atenção" quanto nota musical, em inglês): "O que a gente nutre/Um dia desses repercute/Reverbera/Tome nota/Escute/Toda espera/Tem seu ajuste".

Segundo a produção do espetáculo, o show "Canções Velhas para Embrulhar Peixes" começou a ser gestado em 2008, no projeto Cedo & Sentado, no Studio SP. Desde então, já foi testado em lugares como o Teatro Municipal de São Sebastião, Sesc Vila Mariana, Casa de Francisca, Centro Cultural Rio Verde e Galpão do Folias. Nesse ínterim, o músico participou dos projetos dos amigos e outras aventuras paralelas. "Peri me instiga, ao lado dele componho feito louco", disse, em 2010, Tatá Aeroplano.

Peri Pane se apresenta ao lado dos músicos Marcelo Dworecki (violão e cavaquinho) e Otávio Ortega (acordeão e piano) - e com intervenções de seu parceiro letrista, o poeta arrudA (ele declama na faixa "Sambinha"). Alzira canta em "Saudade". Com produção musical de Marcelo Dworecki, o CD foi gravado durante o outono de 2012 no estúdio Traquitana, por Cris Scabello e Décio7, mixado por Victor Rice e masterizado por Fernando Sanches, no estúdio El Rocha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

PERI PANE

Sesc Pinheiro (Rua Paes Leme, 195). Telefone (011) 3095-9400. Quinta, às 20h30. R$ 4/ R$ 16.