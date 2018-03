Musical 'West Side Story' estréia hoje em São Paulo Após 51 anos desde que foi criado, o musical West Side Story, um dos marcos da Broadway que adaptou o clássico Romeu e Julieta para a Nova York dos anos 1960, ganha uma versão brasileira. O espetáculo que conta com a direção de Jorge Takka, o mesmo de My Fair Lady, chega hoje a São Paulo e permanece em cartaz no Alfa até julho, onde o elenco fará 100 apresentações. Ambientado em Manhattan, o musical conta a história de amor entre Tony (Fred Silveira) e Maria (Bianca Tadini) - uma adaptação moderna do clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, que nasce em meio à rivalidade de duas gangues de rua, os Jets, formada pelos americanos, e o Sharks, formada pelos imigrantes porto-riquenhos. O amor do casal protagonista floresce em meio ao ódio. "É um clássico que continua vivo e atual depois de mais de 50 anos. Até hoje, ainda continuam os mesmos problemas de antigamente. Muitos não acreditavam que o Brasil seria capaz de ter bons atores musicais, mas nós encontramos. É uma obra sofisticada, erudita e popular ao mesmo tempo", explica o diretor Jorge Takka. A peça, que já foi adaptada para 15 idiomas, conta com 35 intervenções musicais entre canções, balé e música incidental. Para compor o espetáculo, 42 atores e 24 músicos foram contratados após um processo seletivo que durou oito meses. Sara Sarres foi uma das escolhidas para atuar no musical. Ela foi selecionada para viver Anita, uma jovem porto-riquenha amiga de Maria que é apaixonada por Bernardo. Aos 27 anos, Sara chama a atenção por seu talento e também por sua beleza. Já atuou em musicais como O Fantasma da Ópera, Les Misérables, Comunitá - O Musical, O Mágico de Oz, entre outros. A atriz e cantora é de Brasília, mas atualmente está morando em São Paulo, onde o grupo chega a ensaiar até dez horas por dia. O ator Fred Silveira, 35 anos, que interpreta o Tony - par romântico de Maria - também é de Brasília mas veio para São Paulo em 2001. Seu último trabalho foi no musical My Fair Lady. Integrou ainda o elenco de O Fantasma da Ópera e Les Misérables e foi solista nas montagens de O Barbeiro de Sevilha e A Flauta Mágica. Com 27 anos, mas rosto de adolescente como o de sua personagem, Bianca Tadini vive Maria, uma jovem de 15 anos que sofre preconceito por ser imigrante e perde a inocência à custa da vida do amado. Maria respeita os pais e acredita muito no amor, ao qual se entrega cegamente. As informações são do Jornal da Tarde West Side Story. De hoje até 28 de julho, no Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, em Santo Amaro, São Paulo. Preços: de R$ 40 a R$ 150. Informações: (011) 5693-4000.