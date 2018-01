Musical sobre Obama faz sucesso na Alemanha

Um musical sobre a ascensão do senador Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos estreou no domingo em um teatro em Frankfurt, na Alemanha.

Hope ("Esperança" em inglês) é uma produção alemã, mas seu autor é o americano Randall Hutchins.

Ele disse que evitou seguir uma linha política no musical. "Não tem uma natureza política. É o lado humano desta grande história que cativou o mundo em 2008."

Hutchins, nascido no Estado do Michigan, espera levar o espetáculo para os Estados Unidos. Ele escolheu a Alemanha para a estreia por causa da admiração que se tem no país por Obama, que fez um discurso muito aclamado em Berlim em julho de 2008.

No palco, o ator Jimmie Wilson interpreta um Obama que dança e canta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.