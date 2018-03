Musical "Rua 13 de Maio s/n" mistura samba e funk Quando recebeu o texto do musical "Rua 13 de Maio s/n", o diretor José Renato ficou ao mesmo tempo empolgado e preocupado. "A peça é tão extravagante que, montada em um palco tradicional, exigiria tantos recursos que se tornaria inviável", diz ele, que para resolver o impasse decidiu retomar o sistema "arena" do qual foi o pioneiro, ou seja, manter o público rodeando o palco durante a encenação. Assim, "Rua 13 de Maio s/n" estréia nesta quinta-feira no Teatro dos Arcos como uma ópera popular inédita que resgata o teatro musical brasileiro. Escrita pelo dramaturgo e compositor Ricardo Monteiro, a história se passa em um casarão abandonado na rua 13 de Maio, no Bexiga, onde realidade e ficção se misturam. Procurado pela polícia e por traficantes, o jovem marginal JR refugia-se no local tido como mal-assombrado. Ali, conhece um velho mendigo que, em sua loucura, o toma pelo homem que fugira com sua mulher 50 anos antes. Entre lembranças e delírios, o velho revive a história daquele grande amor que o abandonou, enquanto JR vai aos poucos se deixando seduzir por um estranho vulto de mulher que lhe aparece toda noite. "O texto mistura diversas alegorias", conta Renato, que, ao lado do autor, fez diversos cortes no original para adaptá-lo adequadamente ao espaço. "Foi muito estimulante voltar a fazer espetáculo em arena: eu me senti renovado", comenta o diretor que, em fevereiro de 1955, inaugurou o Teatro de Arena, em São Paulo, com a peça "Uma Mulher e Três Palhaços", estrelada pela então iniciante Eva Wilma. O fato tornou-se um marco nas artes cênicas brasileiras justamente pelo ineditismo do espaço arena. "É um trabalho mais exigente, pois o ator precisa trabalhar em vários focos e dele é exigida uma interpretação mais aprofundada. Não se pode cair na armadilha de se obrigar a olhar para todos os lados apenas para ser visto pela platéia." Como o elenco de 15 jovens atores ainda busca mais experiência, Renato cuidou da direção cênica enquanto o próprio autor se responsabilizou pelo comando musical - Fernando Prata, que também atua, o auxiliou no trabalho de canto. "Nenhum deles utiliza microfone, o que exige muito de cada um", comenta Renato que seguindo o exemplo da tradição operística promove um revezamento nos papéis principais, por conta do esforço vocal. Assim, um elenco atua às quintas e sábados, enquanto outro ligeiramente diferente entra em cena às sextas e domingos. A música, que também é executada ao vivo, percorre gêneros diversos, desde o samba até o funk. "No espaço arena, fizemos algumas sugestões de ambientação, o que é facilitado também pela iluminação", diz Renato, que preparou o elenco para a proximidade com o público. "Em montagens como essa, o canto, a maquiagem, a própria presença do ator ganham força diante da platéia." Rua 13 de Maio s/n. 90 min. 12 anos. Teatro dos Arcos (160 lug). Rua Jandaia, 218, Bela Vista, (11) 3101-7802. 5.ª a sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20 e R$ 25 (6.ª e sáb.). Até 12/11