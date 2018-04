Musical 'O Rei e Eu' terá montagem em SP em fevereiro Sucesso no cinema e na Broadway, o musical "O Rei e Eu", baseado no romance "Anna e o Rei Sião", de Margaret Landon, terá uma montagem brasileira em fevereiro de 2010, divulgou a assessoria de imprensa do espetáculo. Dirigido por Jorge Takla, o musical terá no elenco 60 artistas, sendo 15 crianças. O projeto conta com o incentivo da Lei Rouanet.