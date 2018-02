Musical 'O Baile' apresenta 89 canções durante espetáculo "Do ponto de vista cultural, O Baile é um retrato de diferentes épocas reveladas através da moda e do comportamento social, influenciados pelas culturas européia e americana", conta o diretor José Possi Neto. A pesquisa definiu 89 canções, que são executadas (integralmente ou apenas em partes) por um quinteto musical. Para percorrer as quatro décadas da história, sete bailes foram criados: - Baile do Catete (1954-1958) - Anos Dourados (1958-1960) - Baile da Alvorada (1960-1964) - Baile dos Estudantes (1964-1970) - Baile Psicodélico (1970-1980) - Baile da Discoteca (1980-1985) - Baile da Saudade (atual) As Músicas Baile 1 - Baile do Catete No Hay Problema - Pink Martini, 1997 Aquarela do Brasil - Ary Barroso, 1939 Isto Aqui o Que É - Ary Barroso, 1942 Que Será - Mário Rossi e Marino Pinto, 1950 Fica Comigo Esta Noite - de Adelino Moreira e Nelson Gonçalves, 1961 Meu Vício É Você - Adelino Moreira, 1955 Boneca Cobiçada - Biá (Sebastião Alves da Cunha) e Bolinha (Euclides Pereira Rangel), 1957 El Cubanchero - Rafael Hernández, 1949 Mambo nº 5 - Perez Prado, 1951 Tequila - Chuk Rio, 1958 Acercate Más - de Osvaldo Farrés, década de 40 Caminito - de Juan de Dios Filiberto e Gabino Coria Peñaloza, 1928 Yira, Yira - Enrique Santos Discépolo, 1931 Mano a Mano - Carlos Gardel and Jose Razzano / Celedonio Flores, 1928 Baile 2 - Anos Dourados Se Acaso Você Chegasse - Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, 1938 Nega Maluca - de Fernando Lobo e Evaldo Rui, 1950 Pafunça - Adoniran Barbosa e Oswaldo Molles, 1958 Que nem Jiló - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1950 Quem É - Omar Navarro e Oldemar Magalhães, 1959 Meu Mundo Caiu - Maysa, 1958 Smoke Gets In Your Eyes - Jerome Kern e Otto Harbach, 1935 Only You - The Platters, 1957 In the Mood - Glenn Miller, 1941 Estúpido cupido - Neil Sedaka e H. Greenfield, versão de Fred Jorge, 1959 Lacinhos Cor-De-Rosa - Michie Grant, versão de Fred Jorge, 1959 Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho - de Ronnie Cord - versão Hervé Cordovil, 1960 A taça do mundo é nossa - de Maugeri, Müller, Sobrinho e Dagô, 1958 Tutti-Frutti - de Blackwell, LaBostrie e Little Richard, 1956 Baile 3 - Baile da Alvorada Sábado em Copacabana - Dorival Caymmi e Carlos Guinle, 1952 Presidente Bossa Nova - Juca Chaves, 1960 Chega de Saudade - de Tom Jobim e Newton Mendonça, 1958 Só Tinha Que Ser com Você - Tom Jobim e Aloisio de Oliveira, 1964 Mas que Nada - Jorge Ben, 1963 Garota de Ipanema - Tom Jobim e Vinicius de Moraes, 1963 Pata, Pata - Miriam Makeba, 1968 O Bom - Eduardo Araújo, 1967 Vem Quente Que Estou Fervendo - Erasmo Carlos, 1967 Quero Que Tudo Vá Para o Inferno - Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 1965 Datemi un Martello - Bardotti, Maya e Seeger, 1964 Baile 4 - Baile dos Estudantes Opinião - de Zé Ketti, 1965 Disparada - de Théo Barros e Geraldo Vandré, 1966 A Banda - de Chico Buarque, 1966 Andança - Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymi, 1968 O Sol Nascerá - de Cartola, 1964 Marcha Da 4ª Feira de Cinzas - Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, 1963 A Day In The Life - John Lennon e Paul McCartney, 1967 Era Um Garoto Que Como Eu - Migliacci e Lusini, 1967 Carcará - João do Vale e José Cândido, 1965 Baile 5 - Baile Psicodélico Aquarius / Let the sunshine in - de James Rado, Gerome Ragni e Galt Mac Dermot, 1969 Tropicália - Caetano Veloso, 1968 O Vira - Luli e João Ricardo, 1973 Diana - Paul Anka, 1958 Hully Gully - Clifford C. Goldsmith e Fred Smith, 1964 Alegria, Alegria - Caetano Veloso - Lucy in the sky with diamonds - John Lennon e Paul McCartney, 1967 Pra Frente, Brasil - Miguel Gustavo, 1970 Eu Te Amo Meu Brasil - de Dom e Ravel, 1970 Apesar de Você - de Chico Buarque, 1970 É Hoje - Didi e Maestrinho, 1982 Baile 6 - Baile da Discoteca Dancing Days - Rubens Queiroz e Nelson Motta, 1978 Baila Comigo - Rita Lee, 1981 Lança Perfume - Rita Lee e Roberto Carvalho, 1981 Não Existe Pecado Ao Sul do Equador - Chico Buarque e Ruy Guerra, 1972 Madalena - Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, 1970 Pelas Tabelas - Chico Buarque, 1984 Brasil - Cazuza, Nilo Romero e George Israel, 1988 Baile 7 - Baile da Saudade J´attendrai - Dino Olivieri e Louis Poterat, 1938 Emoções - Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 1981 Feelings - Morris Albert, 1974 Folhetim - Chico Buarque, 1977 Lindonéia - Caetano Veloso, 1968 Dois Pra Lá, Dois Pra Cá - Aldir Blanc e João Bosco, 1975 Começaria Tudo Outra Vez - Gonzaguinha, 1977