Musical noir embalado pela loucura de Bowie

RIO

"Foi precisamente às 5:47 da manhã de sexta-feira, 31 de dezembro de 1999, que um mestre em magia negra iniciou a dissecção da jovem Baby Grace Blue, de 14 anos. Os braços da vítima foram alfinetados com 16 agulhas subcutâneas, bombeando para quatro grandes vasilhas agentes colorantes, fluidos transportadores de informações da memória e algum tipo de gosma verde."

Dessa maneira medonha e delirante começa o texto que acompanha o disco Outside, lançado por David Bowie em 1995. Trata-se de parte do diário escrito por Nathan Adler, um investigador de "crimes de arte" que se vê diante de um assassinato consentido. A adolescente Baby oferecera "seu corpo em sacrifício, em nome da arte".

Marco André Nunes, diretor brasileiro de teatro aficionado pelo roqueiro inglês desde menino, não deu atenção ao encarte quando comprou o disco, só queria saber das músicas. Depois de dois anos, foi ler a história e logo viu dramaturgia ali. Desse estalo nasceu Outside - Um Musical Noir, em cartaz no Teatro Tom Jobim, no Rio, até 28 de agosto.

"A história é fantástica. Eu fazia teatro, mas não dirigia ainda. Pensei que dava para fazer um curta, um roteiro. Depois vi que era uma peça de teatro, noir. Ouvi o disco todo de novo e percebi que tinha que ter música. Gostaria muito que isso chegasse até o Bowie", conta o diretor, que incluiu no roteiro sete músicas do ídolo, Life on Mars, Cat People, Loving the Alien, This is not America, Hallo Spaceboy, Let"s Dance e Moonage Daydream, tocadas ao vivo por uma banda com guitarras, baixo, bateria e cello.

O texto é de Pedro Kosovski, que fez com Felipe Storino, Gabriela Geluda e Mariana Patrício cinco músicas originais. O elenco é d"Aquela Cia de Teatro, com atores convidados, como Letícia Spiller e André Mattos.

Ela é a milionária excêntrica Peggy Guggenheim, dona de uma galeria de arte e mantenedora do Departamento de Crimes de Arte, que emprega o investigador Adler. Mattos é o chefe dele.

"O encarte é quase um poema. A partir dele criamos a trama detetivesca", diz Kosovski. Entre os assuntos tratados, a falência das vanguardas artísticas e os limites da arte e da sociedade do espetáculo. "Já ultrapassamos a linha do fim há tempos", decreta uma trágica personagem.