Musical no Rio revê o mito e a mulher Carmen Miranda

"Em South American Way, éramos 22 pessoas. Este é meio camerístico, quis fazer em primeira pessoa, a Carmen do lado de cá. O Miguel me fez perceber que essa era a singularidade do espetáculo", explica a atriz, ao falar da ajuda de Falabella, parceiro de tantos anos e companheiro de cena no humorístico da TV Globo "Toma Lá Dá Cá". Foi ele também que a convenceu a estrelar o musical de oito anos atrás (com Soraya Ravenle, que interpretava a Carmen do início da carreira, enquanto Stella a vivia na maturidade).

"Carmen é o Brasil em forma de mulher, uma personagem encantadora", justifica Stella. "Miranda por Miranda" foi preparado sob encomenda do Sesc, tendo como mote o centenário de Carmen. Stella escolheu um repertório de clássicos "mirandianos", desde "Taí", de 1930, o primeiro sucesso, a "Disseram Que Eu Voltei Americanizada", de dez anos depois. São muitas as oportunidades que o público tem de cantar junto, independentemente da faixa etária: "Batucada da Vida", "Paris", "Camisa Listrada", "Adeus Batucada", "South American Way"... O medley carnavalesco inclui "Mamãe Eu Quero", "Chiquita Bacana", "Tico-Tico no Fubá" e "Touradas em Madri". O espetáculo fica em cartaz até 13 de dezembro, encerrando o Ano Carmen Miranda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.