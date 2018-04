Musical Mamma Mia volta ao cartaz A partir de quarta, o musical Mamma Mia! retorna aos palcos do Teatro Abril (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 411) com os mesmos horários e preços da temporada anterior. A produção nacional, que tem versões de Cláudio Botelho, conta com 32 atores e orquestra de dez músicos. No elenco, Kiara Sasso, Saulo Vasconcelos, Rachel Ripani e Pati Amoroso, entre outros. O musical, que estreou em 1999 e já faturou mais de US$ 2 bilhões, reúne dezenas de hits do grupo ABBA.