Musical 'Jacinta', com Andréa Beltrão, estreia no Rio A primeira experiência cênica acontece diante da rainha de Portugal, no século 16 - Jacinta esmera nas caras e bocas, mas, mesmo apaixonada por teatro, a monarca não resiste a tão desastrosa interpretação, acaba perdendo o ar e morre ali mesmo. Antes do suspiro final, no entanto, ela condena a tão má atriz a ser exilada no Brasil, aonde vai realizar sua aventura em busca do aplauso. Eis o ponto de partida de "Jacinta", musical assinado por Newton Moreno, Aderbal Freire-Filho e Branco Mello, que estreia nesta quinta-feira, no Rio, no Teatro Poeira. E, no papel da pior atriz do mundo, uma das melhores da atual cena brasileira, Andréa Beltrão.