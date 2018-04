Musical espanhol sobre Anne Frank fará testes online para elenco Os testes online para a escolha do elenco do musical espanhol "O Diário de Anne Frank -- Um Canto à Vida" serão realizados em 24 de setembro, conforme anúncio publicado na página oficial da peça na Internet. O musical (www.eldiariodeanafrank.es) relata a história da jovem judia Anne Frank, que anotou em um diário suas experiências e reflexões durante o período em que passou escondida do regime nazista com sua família em Amsterdã, durante a 2a Guerra Mundial. A seleção para todos os papéis está aberta, e nenhum nome foi escolhido, segundo os organizadores. Antes dos testes ao vivo, marcados para o Teatro Häagen-Dazs Calderón de Madri, os interessados poderão participar de uma "audição online", mandando à página do musical um monólogo de um trecho do diário. "Vamos criar algo emocionante, mas não dramático, a partir de uma história que já é conhecida por todos e que é tão semelhante a outros relatos de guerra e ódio", explicou o diretor executivo do espetáculo, Rafael Alvero, durante a apresentação do projeto. Com produção e equipe técnica espanholas, o musical é o primeiro com essas características a contar com o apoio da Fundação Anne Frank, dona dos direitos sobre o livro.