Musical celebra os Beatles O West End de Londres, circuito de grandes teatros do centro da capital britânica, celebrará com novo musical o aniversário de 50 anos do primeiro sucesso dos Beatles, o lançamento do disco Love me Do. O espetáculo, intitulado Let it Be e marcado para estrear em 14 de setembro, contará com interpretações de 20 músicas da banda, entre elas, A Hard Day's Night, Sgt. Pepper's Lonely, Hearts Club Band, Strawberry Fields Forever e Get Back. Será encenado no teatro Prince of Wales, onde o famoso quarteto de Liverpool se apresentou em 1963 na chamada Royal Variety Performance, gala anual promovida para os membros da Família Real Britânica. / EFE