Musical 'As Bruxas de Eastwick' chega a SP em agosto A superprodução musical "As Bruxas de Eastwick", adaptação do livro de John Updick, estreia no dia 14 de agosto no Teatro Bradesco, em São Paulo, para uma temporada de quatro meses. No elenco estão nomes conhecidos do público como Eduardo Galvão, que interpreta Wagner na novela "Insensato Coração", da Globo, e Maria Clara Gueiros, a Bibi, da mesma novela. Completam o elenco, Sabrina Kogut, Renata Ricci e a humorista Fafy Siqueira, que fará uma participação especial.