Musicais são destaque na temporada teatral de SP

Para julho, a expectativa é que cheguem por aqui "Xanadu", dirigido por Miguel Falabella, e "Judy Garland - O Fim do Arco-Íris", também da dupla Möeller e Botelho. Quem prefere outros gêneros já pode colocar na agenda "Palácio do Fim", que tem direção de José Wilker, "Macbeth" e "Hamlet".

PALÁCIO DO FIM

Com direção de José Wilker, o "Palácio do Fim" traz no elenco Antônio Petrin, Camila Morgado e Vera Holtz. Com texto da dramaturga canadense Judith Thompson, o espetáculo apresenta três visões particulares sobre o drama iraquiano. Em cena, três personagens, que estão em lados opostos, têm sua trajetória modificada e, ao mesmo tempo, conectada pela barbárie. A montagem foi indicada a quatro categorias do Prêmio Shell 2011 do Rio, incluindo melhor direção.

Teatro Anchieta (R. Dr. Vila Nova, 245). Tel. (011) 3234-3000. Estreia 20/1. Até 11/3. Sex. e sáb., às 21h. Dom., às 18h. Ingresso: R$ 32.

HAIR

Depois de ser visto por cem mil espectadores no Rio, "Hair", da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, estreia por aqui no próximo dia 13. A montagem se passa no período da Guerra do Vietnã, momento marcado também pela descoberta do amor livre, das drogas, do rock psicodélico e do estilo de vida dos hippies. Originalmente, o espetáculo estreou num pequeno teatro off-Broadway, em 1967, e se tornou sucesso mundial. Com texto de Gerome Ragni e James Rado e música de Galt MacDermot, a trama acompanha os integrantes de uma ''tribo'' de hippies de Nova York. Fazem parte do grupo Claude (Hugo Bonemer), que é convocado para a Guerra do Vietnã, e a grávida Jeanie, interpretada por Kiara Sasso.

Teatro Frei Caneca (R. Frei Caneca, 569). Tel. (011) 3472-2226. Estreia 13/1. Até 29/4. Qui., às 21h. Sex., às 21h30. Sáb., às 18h e 21h30. Dom., às 18h. Ingr.: de R$ 130 a R$ 160.

TIM MAIA - VALE TUDO

Tim Maia vai sacudir o palco do Procópio Ferreira a partir de março. Encabeçado por Tiago Abravanel, o musical "Tim Maia - Vale Tudo" tomará o tablado paulista. Na pele do ''síndico'', o neto de Silvio Santos ganhou o público do Rio e o respeito de gente como a autora Gloria Perez, que o escalou para a sua próxima novela das 9, na Globo. O espetáculo tem direção de João Fonseca e texto de Nelson Motta. Pontuada por canções de Tim, a trama parte da infância e passeia por toda a vida do cantor.

Teatro Procópio Ferreira (R. Augusta, 2.823). Tel. (011) 3083-4475.

Estreia 9/3. Horários e preços ainda não foram divulgados.

PRISCILA

Sucesso do cinema nos anos 90, "Priscilla, Rainha do Deserto" ganhou versão musical em Nova York, em 2011. Após passar pela Austrália e Londres, a megaprodução chega a São Paulo. Marca registrada da história, o ônibus colorido que será utilizado no espetáculo veio de navio da Espanha. No elenco da trama - que mostra a chegada de um trio de drag queens a uma cidadezinha da Austrália - já estão confirmado nomes de destaque, como André Torquato, Saulo Vasconcelos e Simone Gutierrez.

Teatro Bradesco (R. Turiassu, 2.100). Tel. (011) 3670-4100. Estreia 16/3. Horários e preços ainda não foram divulgados.

XANADU

No mês de julho, o palco do Teatro Procópio Ferreira vai virar o Olimpo. Artur Xexéo montará o musical "Xanadu", que, em 2007, explodiu na Broadway e levou quatro prêmios Tony. Aqui, Miguel Falabella vai dirigir os atores Danielle Winits, Thiago Fragoso e Sidney Magal no espetáculo em que os deuses da mitologia grega descem à Terra para ajudar os humanos. "Xanadu é um musical esquizofrênico", diz Falabella, no material de divulgação. Kitsch, a montagem conta com uma vasta gama de cores berrantes e ícones dos anos 80.

Teatro Procópio Ferreira (R. Augusta, 2.823). Tel. (011) 3083-4475.

FAMÍLIA ADDAMS

Com Marisa Orth e Daniel Boaventura nos papéis de Mortícia e Gomez, o musical "A Família Addams" leva ao palco a bizarra e simpática família criada pelo cartunista Charles Addams. O enredo gira em torno do novo namorado de Wandinha, a filha do casal.

Teatro Abril (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411). Tel. (011) 4003-6464. Estreia 2/3. Qui. e sex., às 21h. Sáb., às 17h e 21h. Dom., às 16h e 20h. Ingr.: de R$ 70 a R$ 250.

UM VIOLONISTA NO TELHADO

Em sua estreia no teatro musical, José Mayer lidera o elenco de "Um Violinista no Telhado", também de Charles Möeller e Claudio Botelho, que são considerados os reis do musical nacional. Na trama, Mayer é o rústico Tevye, um leiteiro e pai de cinco filhas. Ele vive num vilarejo judeu cravado na Rússia Czarista e tenta preservar seus costumes. Inspirada nos tradicionais contos judaicos de Sholom Aleichem, a peça estreou na Broadway em 1964, com música de Jerry Bock e Sheldon Harnick.

Teatro Alfa (R. Bento Branco de Andrade Filho, 722). Tel. (011) 5693- 4000. Estreia 22/3. Horários e preços não foram divulgados.

OUTRAS ATRAÇÕES:

COMO SE TORNAR UMA SUPER MÃE EM 10 LIÇÕES - Com Ana Lúcia Torre e Danton Mello, a peça retrata, de forma engraçada, a tarefa de ser mãe. Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900). Tel. (0110 3253-4102. Estreia 13/1.

A CONSTRUÇÃO - Com texto de Franz Kafka, traz Caco Ciocler na pele de um ser atormentado. Sesc Pompeia (R. Clélia, 93). Tel. (011) 3871-7700. Estreia 10/2.

MACBETH - O clássico de Shakespeare terá Ana Paula Arósio e Marcello Antony. Teatro Vivo (Av. Dr. Chucri Zaidan, 860). Tel. (011) 2626- 0867. Estreia em maio.

JUDY GARLAND - O FIM DO ARCO-ÍRIS - De Möeller e Botelho, mostra a vida da eterna Dorothy de "O Mágico de Oz". Estreia em julho.

RAZÕES PARA SER BONITA - O texto de Neil Labute terá interpretação de Ingrid Guimarães. Teatro Vivo. Estreia em setembro.

HAMLET - Thiago Lacerda é o perturbado personagem shakespeariano. Teatro Vivo. Estreia em novembro. As informações são do Jornal da Tarde.