Musicais A reprise de Jesus Cristo Superstar em São Paulo faz lembrar que a "ópera-rock" do Lloyd Webber foi importante, quando estreou, porque mostrou que era possível fazer musicais sobre qualquer coisa, por mais improvável que fosse. Depois de Superstar vieram musicais sobre Evita Perón e os gatos do T.S. Eliot, musicais baseados em Os Miseráveis, do Victor Hugo, até um musical, anterior ao filme, sobre o naufrágio do Titanic (aliás, ótimo). Stephen Sondheim chegou a fazer um musical sobre assassinos de presidentes americanos. Hoje, não há nada - salvo, talvez, o Livro Tibetanos dos Mortos - que não possa ser musicado, coreografado e posto sobre um palco. O Ser e o Nada, do Sartre? Dá até para imaginar um sapateado dos dois personagens.