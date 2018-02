Musicais britânicos e da Broadway chegam à China O produtor britânico responsável pelos sucessos "Cats", "Les Miserables" e "Mary Poppins", entre outros de Broadway e West End, afirmou estar levando uma revolução cultural à China com a criação de versões chinesas destes musicais. Cameron Mackintosh anunciou nesta segunda-feira o lançamento de uma joint venture com a maior agência chinesa de artes performáticas, a China Arts and Entertainment Group (CAEG, na sigla em inglês), subordinada ao Ministério da Cultura, para levar musicais ocidentais clássicos à China. A primeira produção, "Les Miserables", baseada no clássico de Vitor Hugo, será apresentada por atores chineses, falando em chinês, e vai estrear no novo Grande Teatro Nacional em novembro de 2008. Mackintosh disse em coletiva de imprensa que depois de "Les Miserables" haverá versões chinesas de vários musicais, incluindo "Mamma Mia!", "O Fantasma da Ópera", "Miss Saigon", "My Fair Lady" e "O Rei Leão." "Não poderia ser mais apropriado que um musical sobre revolução e a sobrevivência do espírito humano, 'Les Miserables', de Vitor Hugo, fosse a primeira produção a estrear na China", disse Mackintosh. "Como disse cordialmente o ministro (assistente), esperamos que seja uma mudança cultural completa na China", disse ainda o produtor, referindo-se ao ministro assistente de Cultura, Ding Wei, que considerou a joint venture de importância histórica para o desenvolvimento do teatro musical chinês. "Dentro de cinco a dez anos, espero que Pequim e Xangai se tornem o terceiro ou quarto mercado mundial para musicais, depois de Nova York e Londres," disse Ding. Mackintosh acrescentou que todos os papéis foram confiados a atores locais, para reduzir os custos, e que seu objetivo não é o lucro. "O que me atrai é a chance de criar shows maravilhosos e ótimas oportunidades profissionais para pessoas na China interessadas no teatro musical", disse ele. "Cats", de Andrew Lloyd-Webber, foi o primeiro musical ocidental de classe mundial a ser encenado na China nos últimos anos. Em 2003, o único espaço na China com tamanho suficiente para receber o coro irlandês em "Riverdance" foi o Grande Salão do Povo. (Por Vivi Lin)