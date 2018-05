''Música preta'' e letras em outras línguas Além da música, Anelis Assumpção também atua na televisão, sem contudo compor jingles. O que ela faz é o que chama de "música preta", suingada, pulsante. O disco tem reggae (Bola com os Amigos), que também já vem do pai, dub (Neverland), levada de afrobeat (Sonhando, de Karina Buhr), samba-rap (Passando a Vez), canções em inglês que se aproximam do jazz (Secret e One Day). "Gosto de escrever em inglês e de cantar em outras línguas. No show, canto uma música da Camille, em francês. A língua é extremamente musical e o inglês tem uma beleza, a meu ver, em que palavras simples, frases bobas, soam de forma brilhante. Difícil pensar em alguém com o nome de Gengibre Marrom, mas em inglês é comum e bonito se fulano se chama Ginger Brown. É disso que estou falando. Acho a língua portuguesa fantástica, justamente por ser mais sofisticada."