MÚSICA PERDE FONTELLA BASS A cantora de rhythm and blues Fontella Bass, conhecida pelo sucesso da década de 1960 Rescue Me, morreu aos 72 anos, segundo informou a família. As complicações de um ataque cardíaco que a artista americana sofreu há três semanas seriam a causa oficial da morte ocorrida na quinta em hospital de St. Louis, sua cidade natal. Além de Rescue me, a número 1 da lista de canções R&B e a número 4 dos Hot 100, ela teve outros sucessos na carreira, como Don't Mess Up a Good Thing e Recovery. Filha de cantora gospel, ela era também irmã do cantor David Peaston e viúva do trompetista de jazz Lester Bowie, com quem teve quatro filhos. / EFE