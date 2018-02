Música perde compositor Dees Bill Dees, que compôs canções gravadas por Johnny Cash, Loretta Lynn e outros importantes artistas da country music, morreu no último dia 24, em Arkansas, aos 73 anos. O auge de sua carreira foi assinar a co-autoria do sucesso Oh, Pretty Woman com Roy Orbison em 1964. Em 2008, em entrevista na National Public Radio, Dees lembrou com detalhes dessa passagem em sua trajetória, quando saiu em turnê com Orbison pelos EUA e pela Europa e uma performance no programa Ed Sullivan Show. O compositor também criou com Roy Orbison o hit It's Over. Em 2002, ele lançou seu álbum solo Saturday Night at the Movies. / AP