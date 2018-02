Música perde Byard Lancaster O saxofonista Byard Lancaster, que participou da onda de free jazz inspirada em John Coltrane, nos anos 60, e também experimentou com estilos e culturas diversas - tendo morado na Nigéria, na França e em Chicago, tocando blues, reggae e afrobeat - morreu no dia 23 de agosto, em Wyndmoor, Pensilvânia. A causa da morte foi câncer, de acordo com sua mulher, Mary Ann Lancaster Tyler. Em 1966, tocando flauta e clarinete baixo, assim como sax alto, Lancaster deixou sua primeira marca na cena de free jazz nova-iorquina, inspirada pelos improvisos livres de John Coltrane. Tocou com Sonny Murray e Bill Dixon, Sun Ra e McCoy Tyner. / NYT