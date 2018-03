Música para salvar a indústria de CDs Na conferência Music 4.5, realizada em Londres na semana passada, empresários do meio musical discutiram novas medidas para evitar um colapso do setor. Uma das principais constatações do encontro é que jovens que baixam músicas gratuitamente na internet se dispõem a pagar por downloads de toques de celulares. A resposta é que o sistema de pagamento para aparelhos móveis é mais simples do que o utilizado para a internet. Outro ponto importante do debate foi a queda vertiginosa das vendas de discos ao mesmo tempo em que se verificou um aumento na comercialização de singles (prática comum nos Estados Unidos e Europa de lançar separadamente a música de trabalho de um álbum). Um ponto surpreendente foi a constatação de crescimento da indústria musical em 4,7% durante a forte recessão mundial.