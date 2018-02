Música, paixão e palavras

Os músicos pensam abstratamente, constata o anônimo musicólogo narrador de A Sonata Kreutzer. Verdade. Mas sempre "é possível ler nas entrelinhas da partitura, caso se deseje, a fúria de um homem, exacerbada a um ponto em que tudo passa a representar perigo". Esse é o debate essencial do atraente romance da holandesa Margriet de Moor, de 70 anos. Ela estudou canto e piano e faz da música o eixo de sua ficção. Como em O Virtuose, de 1993, que retrata os amores de um castrato na Nápoles do século 18.

Agora, De Moor constrói um jogo de espelhos a partir da obra-prima de Beethoven (sua sonata para violino e piano n.º 9, apelidada "a Kreutzer") que (des)orienta compositores e escritores desde sua estreia, na Viena de 1803. "Um corpo a corpo de dois instrumentos", definiu-a 90 anos depois Tolstoi, diagnosticando nela o símbolo da corrupção moral no casamento. Em sua novela, um oficial russo flagra um jovem violinista e sua esposa pianista tocando sensualmente a vulcânica sonata. Em 1923, o checo Leos Janacek, então com 63 anos e vivendo uma paixão quase nabokoviana por Kamila, de 25, destruiu o trio para piano e cordas Kreutzer com que presenteara Tolstoi em seus 80 anos, em 1908, e transformou-o num quarteto de cordas em que absolve a mulher adúltera e transfere para a estrutura da música a paixão desestabilizadora, focando-a no primeiro-violino e na viola. No ótimo capítulo 12, De Moor faz uma análise técnica baseada em trabalho de Milan Skampa, viola do Quarteto Smetana, que poderia até ser legível, não fosse a tradução tão ruim: "trigésima segunda nota" em vez de fusa, "parte" por movimento e por aí afora.

A simetria é rigorosa entre a trama de Tolstoi, o quarteto de Janacek e a novela da holandesa. Contracenam o narrador, o crítico musical cego Marius Van Vlooten e a bela Suzanna Flier, primeiro-violino do Quarteto Schulhoff. Os dois últimos apaixonam-se quando o grupo ensaia a obra de Janacek: a "love story" desemboca na traição de Suzana, sob os "ouvidos" do marido crítico.

Não é fácil transferir para a escrita esta "Mímesis da paixão amorosa", segundo o especialista Bernard Fourier. Ambas as peças põem em movimento a irresistível onda da intensificação e destruição da paixão. Milan Kundera, fã do compositor, diz que em sua música "nenhuma nota tem direito à existência se não é expressão". De Moor mantém a tensão característica das duas obras-primas musicais. Não é pouco.

Os músicos podem até atuar abstratamente, mas é possível "ler" nas entrelinhas de uma partitura. Vale, porém, a anotação de De Moor: ela "só pode estimular algo já existente em nós, por mais latente que seja". O livro fica mais interessante se você ouvir a sonata com Martha Argerich e Gidon Kremer (DG, 1996); e o quarteto com o Talich (Caliope, 2006).

JOÃO MARCOS COELHO É JORNALISTA E CRÍTICO MUSICAL, AUTOR DE NO CALOR DA HORA (ALGOL)