Música nova dos Racionais MC's vaza na internet

Pouco se sabe sobre o disco que o grupo de rap mais respeitado do País, os Racionais Mc's, prepara para lançar. Não há data, nome e nem informações sobre a quantas anda a gravação. Ainda assim, os fãs que esperam há mais de cinco anos por um novo lançamento (o último disco, Chora Agora, ri depois é de 2002) podem começar a matar a saudade com uma música nova do grupo, que há poucos dias vazou na internet. Veja Também Ouça a música Batizada de Tá na chuva, o rap de pouco mais de cinco minutos é cantado por Edi Rock e Ice Blue, e já vem sendo executado pelos Racionais em seus últimos shows. Muitos boatos já circulam sobre a versão, que em seus últimos minutos por enquanto não tem letra. Dizem, inclusive, que foi o próprio Mano Brown - MC mais conhecido do grupo - quem fez a batida. Especulações à parte, o que se escuta no final da faixa são apenas os toca-discos, o que leva a crer que ela ainda não foi finalizada. A música pode ser encontrada em pelo menos dois blogs que a disponibilizam para download e para ser escutada por streaming. Além disso, é possível baixá-la em sites de troca de arquivos. Rap consciente A letra traz uma espécie de embate entre Edi Rock, que faz a voz do rapper consciente, que procura apontar caminhos para a falta de perspectiva dos jovens de periferia, e Ice Blue, que interpreta a "realidade" dessa juventude, mostrando as dificuldades e a tentação do crime. Após um sampler da música Chove Chuva, de Jorge Ben Jor, Edi Rock entra incentivando o jovem a não se envolver com a criminalidade: "Meu plano tá formado / você é meu aliado /através do seu ouvido to envolvido lado a lado/ idéia de incentivo é pra você não seguir no crime / cada um no seu lugar e você não é desse time / mesmo que você discorde do que eu tenha pra falar / melhor você na rua do que ver sua mãe chorar / você sabe que a cadeia é só uma questão de tempo / num caia nessa teia é uma cena triste, lamento." Ácido e realista Ácido e realista, Ice Blue responde, revelando a música dos Racionais continua complexa e cheia de nuances: "Lamenta o que doidão, se você já me conhece / só sofre quem não tem dinheiro, esse é o teste / eu vou fazer a boa, não vou moscar a toa/ me aposentar e parar, antes de ser coroa." Edi Rock continua atacando com críticas à falta de suporte público e oportunidade às populações que vivem nas preferias das grandes cidades. Ainda assim, ele não sucumbe ao "caminho mais fácil" apontado por Ice Blue, e parece tentar mostrar que quem preza valores como determinação e orgulho pode encontrar alternativas a essa falta de oportunidade. "Nossa cara é ir pra cima e fazer o nosso melhor/ Melhor dentro na escola, melhor do que uma vitrine / melhor longe da esmola, melhor longe do crime / que a vida nos ensine e traga o conhecimento / que mostre o outro lado e não o sofrimento." Características Seguindo essa lógica, Tá na chuva preserva uma das características mais interessantes dos Racionais, que ao contrário do que muita gente (pouco informada) costuma dizer, não incentiva a violência e o crime. Muito pelo contrário: como mostra a parte cantada por Ice Blue, o grupo traça um retrato fiel da realidade que consegue, ao mesmo tempo, ser uma crítica às estruturas sociais e uma espécie de norte para os jovens que procuram uma forma de sair da pobreza sem recorrer ao crime.