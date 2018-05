Música instrumental aterrissa no Juscelino Kubitschek Atenção senhores passageiros, desembarque imediato na música instrumental brasileira: de 8 a 27 de julho, no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, será realizado o projeto Música no Aeroporto, com apresentações gratuitas de 19 bandas em dois horários, das 12h30 às 13h30 e das 18h às 19h na área de desembarque.