Música erudita perde o pianista Charles Rosen

A estreia de Rosen em Nova York como pianista, em 1951, foi seguida pela gravação completa dos Estudos de Debussy, abrindo as principais salas de concerto da Europa para o norte-americano. Alguns dos mais renomados compositores do século 20, entre eles Stravinski e Pierre Boulez, escreveram peças especialmente para serem gravadas por Rosen, que ajudou a promover a obra pianística do compositor norte-americano Elliott Carter, morto no mês passado. É dele a primeira gravação do "Concerto Duplo" (1959) do músico.

A importância de Rosen é medida até mesmo pelo esforço que fez para entender a modernidade musical - ele que, aos 7 anos, ouviu Debussy pela primeira vez e detestou, dizendo que era preciso ter uma lei para proibir peças musicais como a do compositor impressionista francês, que gravaria quando adulto. Rosen começou a aprender piano ainda garoto e foi aluno de Moritz Rosenthal, nascido em 1862, que chegou a ter aulas com Liszt.

Nascido em Nova York em 5 de maio de 1927, Rosen recebeu neste ano do presidente Barack Obama a medalha National Humanities por sua contribuição cultural. Erudito, ele detestava competições e dizia que arte não é uma questão de gosto, mas de entendimento - lembrando que também Beethoven sofreu a incompreensão de seus contemporâneos, como Igor Stravinski e Pierre Boulez sofreriam no século 20.

Beethoven, aliás, é um dos três autores analisados por Rosen em "O Estilo Clássico". Dele, o musicólogo estuda as sonatas para piano, elegendo ainda Haydn (os quartetos de cordas) e Mozart (as óperas cômicas).

As últimas sonatas para piano de Beethoven foram gravadas por Rosen, que também registrou obras-primas do repertório barroco, destacando-se "A Arte da Fuga" e as "Variações Goldberg", de Bach, além de peças de Schumann. Sobre a época do último, ele escreveu "A Geração Romântica", lançado pela Edusp há dez anos e esgotado, que cobre da morte de Beethoven à de Chopin, e ainda um livro fundamental que analisa a produção literária do período, "Poetas Românticos, Críticos e Outros Loucos" (Ateliê Editorial, 280 págs., R$ 48). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.