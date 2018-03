'Música de Graça' vai ao palco do Auditório Ibirapuera

Entre os artistas que se apresentarão em duos, trios quartetos, quintetos ou sextetos durante o show, estão Dani Gurgel, Verônica Ferriani, Caê Rolfsen, Conrado Goys, Guilherme Ribeiro, Manu Maltez, Fabio Barros, Rafa Barreto, Giana Viscardi, Fabio Cadore, Vicente Barreto, Thiago Rabello, Michi Ruzitschka, Daniel Amorin, Debora Gurgel e Luiz Rabello. Muitos deles mostrarão parcerias ainda desconhecidas.

Criado pela compositora, cantora, fotógrafa e produtora Dani Gurgel, o ''Música de Graça'' já teve 150 mil acessos na internet e, nesse momento, está no ar com o 5.o episódio, a canção "Sei de Mim", de Luiza Possi e Dudu Falcão, interpretada por Pedro Mariano e Luiza Possi. A cada mês, uma música nova é lançada junto a uma entrevista com os artistas participantes. A primeira temporada do ''Música de Graça'' tem o apoio do Programa de Ação Cultural - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (ProAC) em 12 etapas. ''Música de Graça'' é uma produção da Da Pá Virada tem sido gravado na Oca Casa de Som.

Dani Gurgel começa ainda a desenhar uma nova temporada do projeto. "O show foi criado como uma grande comemoração pelo sucesso do ''Música de Graça'' ainda no meio da primeira temporada. Mas o evento servirá também como uma das formas de captar recursos para uma nova edição. Desde o início, tenho recebido bons materiais de artistas de diferentes regiões do país, que souberam do projeto e gostariam de participar. Agora, vou trabalhar para que o Música de Graça tenha vida longa", conclui Dani.

Música de Graça no Auditório Ibirapuera

Data e horário: 25 de setembro, domingo, 19 horas

Local: Auditório Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, Portão 2 - Telefone: (11) 3629-1075

Preços: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (estudantes com carteirinha, + 60 anos)

Duração: 1h30

Lotação: 806 lugares

Acesso para deficientes

Horário da bilheteria: não abre segunda-feira; terça a quinta: das 11h às 18h; sexta: das 11h às 22h; sábado: das 9h às 22h; domingo: das 9h às 20h