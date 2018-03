Música de Graça lança quinto episódio e prepara show Interpretada por Luiza Possi, Pedro Mariano e Conrado Goys (violão), "Sei de Mim" (Luiza Possi/Dudu Falcão) é a música que compõe o 5o. episódio do Música de Graça. Uma entrevista com os artistas será colocada no ar ao longo do mês e também estará no www.musicadegraca.com.br. As informações são da assessoria de imprensa do site. No dia 25 de setembro, o Música de Graça promoverá um show no Auditório Ibirapuera com os artistas que participam do projeto.