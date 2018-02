Música de Burgess sai do papel Canções de uma adaptação para o palco de Laranja Mecânica serão interpretadas pela primeira vez no Reino Unido, em 2012. Compostas por Anthony Burgess, autor do livro, as músicas farão parte de um concerto, em Manchester, na metade do ano. Morto em 1993, Burgess havia feito uma adaptação musicada de seu romance para o palco nos anos 80, uma década após a estreia da controversa versão para o cinema de Stanley Kubrick. "Ele queria reafirmar sua autoria sobre a obra", contou o dr. Andrew Biswell, diretor da fundação de Burgess, à BBC. Uma versão para o palco com canções do U2 esteve em cartaz em 1990. / GUARDIAN