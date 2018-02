Música de Black Eyed Peas é eleita a pior de todos os tempos

SÃO PAULO - Mesmo em tempo de férias, o Black Eyed Peas não é esquecido pelo público. Desta vez, o grupo foi lembrado por uma pesquisa feita pela Global Gathering, que elegeu My Humps como a pior música de dança de todos os tempos.

A pesquisa pedia ao público para escolher a pior letra de música e My Humps teve 22% dos votos. Em segundo lugar aparece o grupo alemão Scooter, com o hit Nassaja.

Aparecem no ranking o Vengaboys, em terceiro, com a música Up And Down; Tinie Tempah - em quarto - com Pass Out. Nick Minaj completa o Top 5 com Starships.