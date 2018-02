Música da fala

Hermeto Paschoal, Heitor Villa-Lobos e Peter Ablinger. Desses três nomes, provavelmente você só ouviu falar dos dois primeiros. Pois todos têm em comum o comportamento de fazer música a partir de um encontro direto com qualquer fonte sonora, sem preconceito. Em 1984, Hermeto extraiu música do ritmo e das mudanças de altura da entonação da locução de Osmar Santos de um jogo de futebol, da fala de seu papagaio e dos latidos de seu cachorro. Villa-Lobos, em 1929, compôs New York Skyline Melody reproduzindo os saltos de intervalos registrados a partir de uma foto dos arranha-céus de Manhattan.

De volta a 2011, o compositor austríaco Peter Ablinger "fotografa" via sofisticados softwares os espectros sonoros das falas e discursos de grandes personalidades do século 20 e constrói música para piano que é um "espelho" harmônico, melódico e rítmico. Ablinger, de 52 anos, já tem mais de 90 dessas falas. E os nomes vão de Mao-tsé Tung a Brecht, de Orson Welles a Pasolini, de Madre Teresa de Calcutá a Sartre.

Curtimos hoje estas e muitas outras aventuras imaginosas em todos os gêneros musicais. Tudo isso só foi possível porque o mundo da música erudita sofreu dois terremotos no início do século 20 - rupturas estruturais tão profundas que seus estilhaços se espalharam pelas outras músicas, incluindo as populares. De um lado, Schoenberg dinamitou o edifício da tonalidade, que havia determinado a criação musical durante séculos. De outro, os ouvidos dos compositores começaram a prestar atenção ao ruído. Nos esotéricos laboratórios da música erudita o eixo da criação não mais era entre consonância versus dissonância. O ruído, ou som desorganizado, até então banido da música, foi incorporado e virou o eixo da criação. Ao radiografar o som, descobriu-se que ele também contém ruído. Isto é, todo som é "sujo", não existe o som puro harmonioso. Os criadores musicais pesquisaram, então, o timbre, que é nada mais nada menos que a "cor" do som.

Como Villa e Hermeto, Ablinger faz uma não-ortodoxa "radiografia político-cultural" do século 20. Ele adota a cartilha espectral, enunciada nos anos 70, na França, por Gérard Grisey e Tristan Murail, que prega o retorno à exploração direta do som, sem intermediários. O problema é que os espectralistas continuam fazendo música tão esotérica quanto a da dupla radical Boulez/Stockhausen. Ablinger supera isso, ao menos neste ciclo Voices and Piano, combinando o piano ao vivo com a gravação das falas.

No CD do selo Kairos, o pianista é Nicolas Hodges. A música e as falas se sobrepõem mas cada linha sonora é sempre nítida. Assim, são curiosos os silêncios e as inflexões de Mao, ou a fala do filósofo francês Jean-Paul Sartre, onde a palavra liberté é quase um mantra aflorando a todo momento. A mais surpreendente é a de Madre Teresa de Calcutá. Ao todo, 94 segundos, dos quais nos primeiros 60 só soa o piano-solo. Em conversas com Ablinger por e-mail, ele mostrou-se interessado em juntar Lula ao "companheiro" Lech Wahlesa em seu ciclo "in progress".

Osmar Santos e o papagaio de Hermeto, os arranha-céus de Villa-Lobos e as emocionantes falas de gênios como Martin Heidegger, Marcel Duchamp e Ezra Pound não são meras brincadeirinhas inconseqüentes. Estes músicos estão mesmo é ligados no que os rodeia. Por isso tocam o acadêmico e o elitista arrogantes e o anônimo das ruas. Por isso esta música é poderosa, viva, fundamental.