Música, com Laís Bodanzky e Tavernier

16 H NA REDE BRASIL

(Sissi). Áustria, 1955. Direção de Ernst Marischka, com Romy Schneider,

Karol-Heinz Bohm, Magda Schneider, Uta Franz.

O primeiro filme da trilogia que transformou a jovem Romy Schneider em estrela. Ela faz princesa que acompanha a irmã que vai se casar, mas provoca uma impressão tão forte no noivo que Francisco José a escolhe para ser sua rainha. Romy ficou marcada pelo romance açucarado (e pelo papel), mas conseguiu se desvencilhar, teve uma grande carreira - marcada por papéis marcantes em grandes filmes e algumas tragédias pessoais. Ela até voltou ao papel de Sissi - com Luchino Visconti, em Ludwig, a Paixão de Um Rei, de 1973. Reprise, colorido, 102 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Querem Acabar Comigo

16H05 NA GLOBO

(Are We There Yet?). EUA, 2005.

Direção de Brian Levant, com Ice Cube, Nia Long, Aleisha Allen, Philip Daniel Bolden, Jay Mohr, M.C. Gainey.

Ice Cube tenta impressionar a namorada e se oferece para levar os filhos dela para a cidade de Nova York, para que a família possa passar o Natal reunida. As crianças são verdadeiras pestes. A viagem vira um inferno, mas o tom é de comédia. Reprise, colorido, 95 min.

X-Men Origens: Wolverine

22H20 NA GLOBO

( X-Men Origens: Wolverine). EUA, 2009. Direção de Gavin Hood, com Hugh Jackman, Liev Schreiber,

Danny Huston, Will I Am, Lynn Collins, Kevin Durand.

A história de Wolverine reconstitui a rivalidade com seu irmão Dente de Sabre e a maneira como ambos - e outros mutantes - foram usados por um general militarista, como parte de um programa secreto do governo dos Estados Unidos. O problema familiar é a parte mais interessante do filme com os heróis da Marvel, mas os efeitos e o carisma de Hugh Jackman mantêm o público ligado todo o tempo. Reprise, colorido, 107 min.

Velozes e Mortais

23 H NA REDE BRASIL

(Highwayman). EUA, 2002. Direção

de Robert Harmon, com James

Caviezel, Rhona Mitra.

Jim (James) Caviezel caça o serial killer que matou sua mulher. O cara ataca na estrada e Caviezel se liga a mulher que sobreviveu, convencido de que o criminoso não vai poupá-la e tentará de novo. O diretor Harmon adquiriu a fama de 'Steven Spielberg do sadomasoquismo' por A Morte Perde Carona, em que a estrada já era um lugar perigoso, habitado por psicopatas. O próprio Caviezel começa a apresentar um comportamento estranho, e o espectador duvida de sua sanidade. Inédito, colorido, 80 min.

Andrei Sakharov, Um Homem Livre

0 H NA CULTURA

(Un Homme Libre, Andrei Sakharov). França, 2009. Direção de Iossif Pasterna, doc.

Prêmio Nobel da Paz de 1975, o russo Sakharov foi um combatente da liberdade que pagou com o exílio seu destemor em denunciar, como mentiras, as verdades oficiais do regime comunista sobre armamentos e direitos humanos. Eis aí um personagem que vale conhecer, e reconhecer (seus méritos). Reprise, colorido, 96 min.

Chega de Saudade

0H55 NA GLOBO

Brasil, 2008. Direção de Lais Bodanzky, com Paulo Vilhena, Maria Flor, Leonardo Villar, Tonia Carrero, Cassia Kiss, Betty Faria.

A vida num salão de bailes frequentado por pessoas de meia-idade, em São Paulo. O que buscam essas pessoas? O que buscam os jovens que também frequentam o local? Como toda parceria da diretora Laís Bodanzky com seu marido roteirista - Luiz Bolognesi -, esta aqui coloca em discussão a palavra. Elenco, trilha, movimentos de câmera, tudo é muito elaborado e até brilhante. Reprise, colorido, 92 min.

TV Paga

O Veneno da Madrugada

22 H NO TELECINE CULT

Brasil, 2005. Direção de Ruy Guerra, com Leonardo Medeiros, Juliana

Carneiro da Cunha, Fábio Sabag,

Jean-Pierre Noher, Zózimo Bulbul.

Numa cidade que parece parada no tempo, chuva e barro isolam os habitantes e o clima é de insegurança e paranoia quando cartas anônimas lançam suspeitas sobre tudo, e todos. Ruy Guerra baseou-se em La Mala Hora, de Gabriel García Márquez, para fazer este filme suntuosamente encenado e fotografado (por Walter Carvalho). Apesar disso, a narrativa emperra. Simplesmente, não anda, por conta de um roteiro que prefere complicar a esclarecer. Reprise, colorido, 118 min.

Por Volta da Meia-noite

1 H NO TCM

(Round Midnight). EUA/França, 1986. Direção de Bertrand Tavernier, com Dexter Gordon, François Cluzet, Lonelle McKee, Herbie Hancock, Sandra Reeves-Phillips, John Berry, Martin Scorsese, Philippe Noiret.

Em Paris, nos anos 1950, francês idolatra músico de jazz norte-americano que toca nos cabarés da cidade. O personagem foi inspirado por Bud Powell e Lester Young e o filme se beneficia de uma excepcional trilha de jazz. O clima, as interpretações, tudo contribui para a aura. Dois anos mais tarde surgiu Bird, de Clint Eastwood, com um personagem similar, mas Forest Whitaker, além de mais 'suicida', não tinha o olhar do fã para ressaltar sua grandeza perante o espectador. Reprise, colorido, 131 min.