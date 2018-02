MUSEUS REABREM NA HOLANDA Os museus holandeses Stedelijk e Rijksmuseum vão exibir por completo suas coleções no próximo ano. Os espaços estão parcialmente fechados, com apenas algumas de suas importantes obras disponíveis para visitação. O Stedelijk reabrirá ainda este mês, após 8 anos de construções, com um novo setor projetado pelo arquiteto holandês Mels Crouwel. O Rijksmuseum volta à ativa no dia 14 de abril. O histórico prédio vem sendo restaurado há 10 anos. Recebeu novas alas, incluindo um pavilhão asiático, e sua mais famosa obra, A Ronda Noturna, de Rembrandt, voltará para seu antigo lugar, no centro do museu. / NYT