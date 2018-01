Museus espanhóis serão gratuitos para cidadãos ibero-americanos Os cidadãos ibero-americanos entrarão gratuitamente ou pagarão uma tarifa reduzida nos museus estatais da Espanha durante todo o ano de 2008, segundo informou na quarta-feira o Ministério da Cultura do país. Esta iniciativa, que aplicará aos cidadãos ibero-americanos a mesma política dispensada aos cidadãos da União Européia, entrou em vigor no dia 1o de janeiro como parte do Ano Ibero-americano de Museus, que tem como lema "Museus como agentes de mudança e desenvolvimento social". A medida, que será aplicada em todos os museus que têm gestão estatal, beneficiará cidadãos de Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, de acordo com o ministério.