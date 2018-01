Museus do Rio serão monitorados por câmeras O governo federal vai instalar câmeras de segurança nos museus do Rio que serão integradas ao sistema de monitoramento da cidade montado para o PAN-2007. O acordo foi firmado ontem em encontro entre o secretário de Segurança Pública, Marcelo Itagiba, e o diretor do Departamento de Museus do Ministério da Cultura, José do Nascimento. Na reunião também ficou acertado uma ronda especial da Polícia Militar nos museus federais. A medida foi tomada depois que quatro homens armados terem roubado na sexta-feira antes do carnaval, quatro telas de grandes mestres da pintura do Museu Chácara do Céu, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Os ladrões levaram o quadro A Dança, de Pablo Picasso, O Jardim de Luxemburgo, de Henri Matisse, Os Dois Balcões, de Salvador Dalí, e Marinha, de Claude Monet. No total, elas são avaliadas em US$ 50 milhões. A Polícia Federal (PF) localizou nesta quinta-feira pedaços da moldura do quadro A Dança, de Pablo Picasso, roubado do Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, centro. Os fragmentos estavam nos restos de uma fogueira, no Morro dos Prazeres, no mesmo bairro. Também hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi informado de que o quadro O Jardim de Luxemburgo, de Henri Matisse, roubado no mesmo assalto, foi oferecido em um site de leilões virtuais da Bielo-Rússia, o que levou a PF a acionar a Interpol. O lance mínimo seria de US$ 13 milhões.